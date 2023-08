Nervi tesi tra Marcos Leonardo e il Santos | “Lo aspettiamo all’allenamento | altrimenti andremo per vie legali”

(Di lunedì 14 agosto 2023)trae il. Il giovane attaccante brasiliano vuole solo la Roma e da ormai una settimana rifiuta di allenarsi con la sua attuaale squadra. Il nuovo coordinatore dell’area tecnica del club, Alexandre Gallo, ha commentato la vicenda ai microfoni di UOL Esporte: “La situazione è chiara per quanto ci riguarda, dopo averne parlato anche con lui e il suo agente. Vogliamo poter contare sulla sua presenza in allenamento oggi. Se questo non dovesse accadere, prenderemo dei provvedimenti tramite i nostri. L’offerta presentata per la sua vendita non soddisfa il nostro presidente”. SportFace.

Una giornata frenetica, colpi a sorpresa, tentativi di sorpasso.,tra il dg Joe Barone e un dirigente della Roma. Ma alla fine Lucas Beltran arriva alla Fiorentina. L'argentino ha accettato l'offerta viola (intorno ai 2 milioni di euro per i prossimi ...Dl Omnibus, 2 miliardi dalle banche: scoppia il caso Giorgetti. Il ministro aveva smentito la misura: 'Non ci sarà nessuna tassa sugli extraprofitti' Il governo ha varato il Dl Omnibus e a sorpresa ...Commenta per primo Tensione, e la possibilità di un addio inatteso. La situazione tra Nemanja Matic e la Rom a è diventata bollente la scorsa settimana anche se ora si sta provando a gettare acqua sul ...

LA LIGA - Getafe-Barcellona 0-0: rossi, nervi tesi e pochissimo ... Eurosport IT

Nervi tesi tra il PSG e Mbappé: il club e il giocatore tentano il tutto per tutto per risolvere la situazione.Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan, ha chiesto il reintegro alla Juve: no dei bianconeri. Il centrale resta fuori rosa Secondo quanto riferito da , la richiesta di reintegro in… Leggi ...