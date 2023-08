Nelle carceri lombarde si fa “un uso improprio dei mezzi di coercizione fisica | come le manette” La circolare della dirigente

È tempo di portare a conoscenza del paese che le mortiitaliane sono troppe, ingiustificate e assolutamente evitabili. Di Alfredo Cospito e del suo sciopero della fame si è parlato ...lombarde sarebbe "emerso un uso improprio dei mezzi di coercizione fisica". Si legge in un documento inviato il 7 agosto scorso dal Provveditore dell'amministrazione penitenziaria ..."Un appello accorato al Ministro Nordio: i suoi non siano proclami ferragostani o sull'onda dei nuovi drammi umani accaduti in questi giorni. Nei mesi scorsi il Governo ha respinto le proposte di Pd e altri per prorogare ai detenuti semiliberi la possibilità di continuare a dormire fuori dal carcere dopo una giornata di ...

“Nelle carceri in Lombardia uso improprio della forza, manette ai detenuti per contenerli” La Repubblica

Il Guardasigilli in un video inviato alle carceri anticipa: "Intendo proporre ampliamento dei colloqui telefonici con i familiari". Antigone: "Provvedimento che chiediamo da tempo" ...Il ministro della Giustizia Nordio in un videomessaggio rivolto ai penitenziari ha affrontato il difficile tema del suicidio di chi è detenuto.