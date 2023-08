Negramaro | Giuliano Sangiorgi si scusa con i fan per i disagi al concerto di Galatina

Sangiorgi , in un video postato sui social, si rivolge ai fan della band, a coloro che erano presenti al concerto celebrativo dei vent'anni di carriera deie, soprattutto, a chi ...GALATINA - Un monologo intenso, durato più di cinque minuti, contenuto in un video pubblicato sui social.Sangiorgi , frontman e leader dei, ha voluto parlare con il cuore ai propri fan. Lo ha fatto per amore della musica, e per il legame viscerale che ormai da vent'anni lega la band ai ...... controlli e denunce della GdF Cronaca [ 14/08/2023 ] Caos al concerto deiSangiorgi dispiaciuto, ma molti chiedono il rimborso Attualità [ 14/08/2023 ] Lecce, Bosko ha firmato: ...

Negramaro, caos al concerto: parla Giuliano Sangiorgi (video) Antenna Sud

A due giorni dal concerto dei Negramaro a Galatina, ancora polemiche sui social rispetto alla difficoltà di raggiungere l'aeroporto "Fortunato Cesari", con lunghe code sia ...Prima la gioia e la riconoscenza, sintetizzate in quell’unica frase pubblicata su Instagram: “ È un sogno. Grazie dal più profondo del cuore ”. Poi, di nuovo la riconoscenza, ma stavolta mista alle sc ...