Nazionale | Abodi | “Mancini? Piani all’aria dopo una settimana Non è normale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023)il messaggio scritto ieri su Twitter, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andreatorna a parlare delle dimissioni del Ct azzurro Roberto. Una scelta “personale”, l’ha definita il diretto interessato, con tanto di ringraziamenti al presidente federale Gravina, che solo nove giorni fa lo aveva investito di pieni poteri per quel che riguardava anche le nazionali under 20 e under 21. In un’intervista a “Il Giornale”,si sofferma proprio su questo aspetto: “Erano stati appena varati dei programmi,aveva allargato la sua influenza su tutte le Nazionali, evidentemente c’erano dei. Che unavada tuttonon può essere”, ha affermato. ...