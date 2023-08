Napoli | Zielinski verso l’Arabia Saudita | soldi per Veiga

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il mercato delpotrebbe arricchirsi di altri innesti soprattutto dopo il sì diall’Al Ahli Il mercato delpotrebbe arricchirsi di altri innesti soprattutto dopo il sì diall’Al Ahli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il polacco avrebbe sciolto le riserve e coi suoiDe Laurentiis andrebbe dritto su Gabridel Celta Vigo. Oltre a lui spunta anche l’argentino Lo Celso che potrebbe arrivare in prestito.

Il mercato delpotrebbe arricchirsi di altri innesti soprattutto dopo il sì diall'Al Ahli Il mercato delpotrebbe arricchirsi di altri innesti soprattutto dopo il sì diall'Al Ahli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il polacco ...... c'è attesa per il rilancio decisivo che può arrivare contemporaneamente alla cessione di Piotrall'Al - Ahli , pronto a chiudere l'operazione colper oltre 30 milioni di euro . I ...Con i soldi che incasserà da, ilaffonderà il colpo su Gabri Veiga e tenterà anche di avere Locelso in prestito. 'La cessione diha due conseguenze immediate. La prima è ...

CdS - Zielinski direbbe no a 36mln, ma il rifiuto aprirebbe braccio di ferro con ADL Tutto Napoli

Nodo Zielinski per il Napoli: rinnovo vicino ma niente annuncio e torna alla carica l’Arabia Saudita 6 Ago Napoli, rinnovo Zielinski. Lotito: “Rimane a Napoli con un offerta più bassa rispetto alla ...Ore decisive per il trasferimento di Gabri Veiga al Napol i. Dopo che Aurelio De Laurentiis con l'ultima offerta ha superato il muro dei 30 milioni di euro, analizza TMW , c'è attesa per il rilancio d ...