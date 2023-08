Slalom di anziani e disabili tra la folla chedalle ...Walid Cheddirain Serie A dopo una stagione a dir poco esaltante con il Bari a livello personale, in cui è mancata solamente la promozione in Serie A, sfumata all'ultimo minuto della finale playoff per mano ......- Dopo essere stato accostato altra i tanti nomi per la difesa, Castello Lukeba è un nuovo difensore del Lipsia . Ufficiale, Lukeba al Lipsia Il centrale difensivo lascia il Lione ein ...

Napoli, sbarca la nave dei migranti: 76 a bordo, c'è anche una bimba di 7 mesi ilmattino.it

Sono 76 e sbarcheranno stamane al porto si tratta di migranti partiti dalla Libia ma di diverse nazionalità. Una vigilia di Ferragosto che li vedrà almeno al sicuro, non andranno ...Il Napoli sembra aver trovato l'accordo con Victor Osimhen pronto a rinnovare fino al 2026 a 10 milioni a stagione. L'Inter ha scelto Arnautovic per l'attacco ...