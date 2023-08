Napoli | rinnovo di Osimhen | per la fumata bianca manca solo la firma

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo la stagione splendida e vittoriosa dello scorso anno, l’obiettivo delper quella che sta per iniziare è di confermarsi in testa alla classifica di Serie A e provare a raggiungere anche traguardi più preziosi. Luciano Spalletti ha aggiunto uno Scudetto in bacheca, il terzo della storia del club partenopeo, ed ora tocca al nuovo allenatore Rudi Garcia a emulare il lavoro del tecnico di Certaldo. Sul mercato De Laurentiis e la dirigenza azzurra hanno fatto fino ad ora 3 colpi( Nathan, Cajuste e Gollini) e sono vicini a portare in Campania Gabri Veiga, gioiellino del Celta Vigo. Le prestazioni sontuose di Kim Min-Jae hanno incuriosito il Bayern Monaco e catturato l’interesse dei bavaresi, che hanno scelto di pagare la clausola di 55 milioni per il coreano. I partenopei hanno perso uno dei pezzi pregiati della rosa, ma sono riusciti a trattenere alla corte ...

...De Laurentiis e l'entourage del giocatore sarebbero ormai ad un passo dall'intesa per il... in scadenza con ila giugno 2024. Per il polacco è pronto un ricco contratto triennale, oltre ...Bisogna risolvere il contratto - sino al giugno 2024 - che lega Spalletti al. Già perché l'allenatore è ancora alle dipendenze del club di Aurelio De Laurentiis dopo ilautomatico ...

siamo per il trasferimento di Michael Folorunsho dal Napoli all'Hellas Verona a titolo temporaneo. Reduce dall'ottima stagione al Bari, l'attaccante classe '98 ha raggiunto l'accordo col club partenop ...Il Napoli si avvicina a risolvere la questione legata a Michael Folorunsho: il classe '98 è vicino al rinnovo e potrebbe poi partire il prestito al Verona ...