Napoli | Mario Rui ha rinnovato | prolungata la durata del contratto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il tanto atteso Scudetto è finalmente arrivato nella scorsa stagione, ma dopo il successo ilnon si vuole fermare e l’obiettivo è continuare la corsa ai trofei e aprire un ciclo vincente. Il nuovo anno calcistico inizia con degli importanti cambiamenti sia in rosa che in panchina e qualche incognita. Luciano Spalletti ha lasciato un’eredità molto grande e l’allenatore chiamato a raccoglierla è Rudi Garcia, che in Italia ha già avuto un’esperienza alla Roma. Il posto di Kim invece è stato occupato da Nathan, il colpo a sorpresa di De Laurentiis, che vorrebbe e spera di fare l’affare come la scorsa estate con proprio il coreano e Kvaratskhelia. Alcune cessioni e altri giocatori sulla porta d’uscita, come Zielinski e Lozano, ma anche diverse conferme. Il rinnovo sembrerebbe molto vicino per due gioielli della rosa partenopea, vale a dire Kvicha Kvaratskhelia e ...

Nuovo rinnovo in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis, via Twitter, ha infatti annunciato il prolungamento di un anno del contratto di Mario Rui. "Mario resta con noi fino al 2026!", scrive il patron azzurro.