Napoli | lo sbarco dei 76 migranti | trasferiti al Covid residence

... e anche perché i tedeschi credono che ci possa essere unoalleato nel porto di Taranto. ... In questa regione è avvenuto l'episodio principe della Resistenza al Sud, le 4 giornate di: dal ...'Ci è stato subito assegnato dalle autorità competenti il porto diper lodei 76 naufraghi a bordo della Life Support - spiega Domenico Pugliese, comandante della nave -. La banchina ...Alla nave Ong il Viminale ha assegnato come primo punto diPorto Empedocle. Il flusso dei ... La nave di Emergency Life Support (ora diretta a) ha infine salvato 75 persone provenienti ...

Napoli sbarco migranti, intervista al vicario del Prefetto di Napoli Dott. Gaetano Cupiello ilmattino.it

Durante la sera di venerdì 11 agosto, la nave Life Support di Emergency ha soccorso un’imbarcazione in difficoltà con 76 persone a bordo in acque internazionali in zona SAR Maltese. Il… Leggi ...Sono 76 e sbarcheranno stamane al porto si tratta di migranti partiti dalla Libia ma di diverse nazionalità. Una vigilia di Ferragosto che li vedrà almeno al sicuro, non andranno ...