Napoli | Hirving Lozano ha chiesto a De Laurentiis di essere ceduto al Siviglia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dalla Spagna sono sicuri:hala cessione alla SSC. L’attaccante del, nelle ultime ore, avrebbe comunicato ad Aurelio Dela sua volontà di andare via per trasferirsi al, club che nelle ultime ore ha registrato un forte interesse per l’attaccante messicano partenopeo. Dalla Spagna continuano riportando cheL'articolo

Commenta per primo Il Siviglia guarda in casaper rinforzare l'attacco . Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo , gli andalusi hanno messo nel mirino l'esterno offensivoLozano per alzare il livello del reparto avanzato di ...Calciomercato- Novità suLozano dalla Spagna, nonché possibile destinazione dell'esterno messicano in uscita dal club partenopeo. Come infatti riporta Canal 8, il calciatore avrebbe chiesto la ...Commenta per primo Dal PSV al PSV . Perché proprio dal club olandese era arrivatoLozano, esterno del, e proprio lì Aurelio De Laurentiis volge lo sguardo in caso di partenza dell'attaccante messicano . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il nome nel mirino è ...

Napoli, Hirving Lozano ha chiesto a De Laurentiis di essere ceduto ... DailyNews 24

Lo scrive il quotidiano Estadio Deportivo, secondo il quale i biancorossi avrebbero messo nel mirino l'esterno offensivo Hirving Lozano ...C'è anche il Siviglia tra le squadre interessate a Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli è cercato anche dalla MLS, ma secondo ...