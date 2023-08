Napoli | Gabri Veiga resta in attesa | decide Zielinski

(Di lunedì 14 agosto 2023)- Chi parte, chi, chi aspetta, chi sa e persino chi (ancora) non sa: il mercato è un frastuono di voci, sono idee raccolte qua e là, segrete o anche no, e in questo labirinto ci si ...

Da un po',Veiga (21) è diventato ormai l'amabile ossessione del, una tentazione possente scatenata dalla sua leggerezza nel palleggio, dalla capacità di essere leader tecnico, da un'...Calciomercato. Continuano i cambiamenti nel centrocampo del: con l'arrivo diVeiga ad un passo (dopo quello di Cajuste ) ed il sempre più probabili addio di Zielinski per l'Arabia, il club di De Laurentiis è a caccia di un altro colpo da novante ...Illavora sul mercato estivo e, oltre aVeiga, pensa a come poter rimpinguare il centrocampo a disposizione di Rudi Garcia. Cronache di spoagliatoio scrive su Twitter: Ilpensa ancora ...

Gabri Veiga out contro l'Osasuna: il Napoli è più vicino Calciomercato.com

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere per il trasferimento di Gabri Veiga e prepara la nuova offerta per convincere definitivamente il Celta Vigo ...NAPOLI - Chi parte, chi resta, chi aspetta, chi sa e persino chi (ancora) non sa: il mercato è un frastuono di voci, sono idee raccolte qua e là, segrete o anche no, e in questo labirinto ci si orient ...