Napoli | Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilè tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo il ritiro estivo di Castel di Sangro. Oggi pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo il weekend di riposo concesso da Garcia. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report della seduta. Gli infortunati sono ormai soltanto due:e Gaetano., si legge nel comunicato, haallenamentoin, mentre Gaetano ha lavorato in parte in gruppo e in parte conin. Di seguito il report del: “Dopo le due settimane di preparazione svolta a Castel di Sangro, ilha ripreso gli allenamenti oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia ...

Risolti anche, a parte, i piccoli infortuni che avevano segnato le settimane di ... Nel frattempo, si avvicina invece l'addio di Zielinski: ilè in pressing per far accettare al polacco ...... 60 Mandragora, 90 Kokorin) Lunedì 24 luglio Milan - Real Madrid 2 - 3 (25 Tomori, 42 Romero, 57 59 Valverde, 84 Vinicius)- Spal 1 - 1 ( 62 Puletto, 72) Martedì 25 luglio Udinese - ...nove giorni fa si è fermato riportando una distrazione di primo grado del muscolo soleo ... Più probabile il suo rientro per- Sassuolo di domenica 27 agosto.

Primo allenamento a Castel Volturno per il Napoli di Rudi Garcia. La squadra azzurra, dopo la fine del ritiro e due giorni di pausa, è tornata in campo per cominciare la settimana ...Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, subito due buone notizie per Rudi Garcia in vista della ripresa del campionato a Frosinone.