MYRTA MERLINO | POMERIGGIO 5 È UN BRAND CONSOLIDATO | DURERÀ UN PAIO D’ORE E CI SARÀ IL PUBBLICO PARLANTE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 14 agosto 2023)5 partirà il prossimo 4 settembre, in diretta conalla conduzione. La conduttrice napoletana si è raccontata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, di cui vi proponiamo i punti salienti. Dalla struttura dello studio ai contenuti dal nuovo talk show, latraccia le basi del suoCinque. Lo studio le piace? Avevo due desideri: uno era che la realtà entrasse in studio, e abbiamo messo tre schermi enormi. L’altro era avere la presenza del, chepureHa già un’idea della struttura del programma? Ci saranno molte pagine. Partiremo sempre dalla stretta attualità. Poi ci saranno approfondimenti di tanti colori: cronaca, società, politica, costume e anche spettacolo. L’idea è avere molti ...