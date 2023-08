Myrta Merlino doveva andare su Rete4 Ma Piersilvio cambia idea improvvisamente a una settimana dai palinsesti Nel nuovo Pomeriggio 5 arriva il pubblico parlante

(Di lunedì 14 agosto 2023) Pier Silvio Berlusconi Nelpromo diCinque,se la ride e afferma: “Scusate, ma non era unle?!”. Ironia a parte, quella della conduttrice non è soltanto una battuta perché il suo approdo a Mediaset prevedeva ben altro. Era tutto fatto: prime time su Rete 4 al mercoledì, ma a pochi giorni dalla presentazione dei, avvenuta il 4 luglio, Pier Silvio Berlusconi stravolge i piani. Cosa avrà fattorecosi repentinamente al top manager? “Mi eranote due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo! E’ l’inizio di una piccola ...

Leggi Ancheal lavoro su 'Pomeriggio Cinque': 'E' solo l'inizio' Leggi Anche Quattro anni senza Nadia Toffa, il ricordo de 'Le Iene' e Giulio Golia 'Sono stati cinque anni e mezzo che ...Sebbene vi saranno diverse novità nella scelta di cast e conduttori, come l'addio di Barbara d'Urso in favore diper Pomeriggio 5, non mancano le conferme da parte de i programmi tv più ...Tant'è, al suo posto e nella sua fascia oraria arrivada La7, che prende le redini di Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso, pazzesco primo piano del lato B: fan in estasi - Guarda

Myrta Merlino, sapete qual è il suo titolo di studio La risposta potrebbe sorprendervi Metropoli Notizie

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Ora è pronta per la sua avventura entusiasmante con Pomeriggio Cinque, ma Myrta Merlino si è lasciata andare ad una confessione inaspettata ...