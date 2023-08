Myrta Merlino doveva andare su Rete 4 Ma Pier Silvio cambia idea improvvisamente a una settimana dai palinsesti Nel nuovo Pomeriggio 5 arriva il pubblico parlante

(Di lunedì 14 agosto 2023)Berlusconi Nelpromo diCinque,se la ride e afferma: “Scusate, ma non era unle?!”. Ironia a parte, quella della conduttrice non è soltanto una battuta perché il suo approdo a Mediaset prevedeva ben altro. Era tutto fatto: prime time su4 al mercoledì, ma a pochi giorni dalla presentazione dei, avvenuta il 4 luglio,Berlusconi stravolge i piani. Cosa avrà fattorecosi repentinamente al top manager? “Mi eranote due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la ...

Leggi Ancheal lavoro su 'Pomeriggio Cinque': 'E' solo l'inizio' Leggi Anche Quattro anni senza Nadia Toffa, il ricordo de 'Le Iene' e Giulio Golia 'Sono stati cinque anni e mezzo che ...Sebbene vi saranno diverse novità nella scelta di cast e conduttori, come l'addio di Barbara d'Urso in favore diper Pomeriggio 5, non mancano le conferme da parte de i programmi tv più ...Tant'è, al suo posto e nella sua fascia oraria arrivada La7, che prende le redini di Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso, pazzesco primo piano del lato B: fan in estasi - Guarda

Myrta Merlino, sapete qual è il suo titolo di studio La risposta potrebbe sorprendervi Metropoli Notizie

La conduttrice Myrta Merlino riceve la chiamata inaspettata dal celebre collega: altro smacco a Barbara D’Urso Myrta Merlino ha recentemente fatto ritorno dalle sue vacanze a Pantelleria, ove si è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...