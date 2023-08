Mountain bike | Italia senza infamia e senza lode ai Mondiali di Glasgow | manca l’acuto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Va in archivio la prima edizione deicongiunti di ciclismo: dalla strada, passando per la pista e la BMX, arrivando alla. Tutte le specialità delle due ruote sono state racchiuse in un’unica kermesse in quel die sono stati 11 giorni particolarmente intensi in Scozia. Una seconda settimana che è stata dedicata alle prove delladall’8 al 12 agosto, con le prove élite dello short track e del cross country, oltre a quelle under 23 e juniores. In ottica olimpica vanno considerati i risultati nel cross country, poiché nel programma di Parigi 2024 non ci saranno le gare brevi né al maschile né al femminile. L’unica medaglia per i colorini è stata raggiunta da Elian Paccagnella nel cross-country degli juniores: l’azzurro si ...

... al Passo del Camin nel territorio di Ferrara di Monte Baldo, dove un 23enne con unaa pedalata assistita si era sentito poco bene. Successivamente, una squadra del Soccorso alpino è ...... per gli amanti del mare e della montagna, del relax e delle attività fisiche all'aria aperta come arrampicata, escursionismo o, della movida in luoghi iconici come Portofino e Alassio ...Manca ormai pochissimo alla 5° edizione della Trans Varaita, la gara diche dal 2019 a oggi ha portato appassionati dida tutto il mondo a scoprire la Val Varaita e i sui magnifici sentieri. Una ricetta semplice e forse proprio per questo di ...

MONDIALI 2023 / Van der Poel, l’amore è cieco: «La mountain bike a Parigi rimane l’obiettivo» MTB Magazine

Un 46enne è caduto in mountain bike lungo un sentiero sterrato a Cingoli. I soccorsi sono stati allertati e l'uomo è stato trasportato in ospedale a Macerata. Altro intervento per 4 escursionisti in d ...Neviano Arduini Oltre 500 tra frecce Cai, frecce Mtb e pannelli Wpr (Way Point Rescue); 64 Km di nuovi percorsi per il cicloescursionismo, progettati con la collaborazione del settore Mtb del Cai d ..