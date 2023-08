MotoGP | Andrea Iannone | “Potessi tornare indietro | non lascerei Ducati” Nel 2024 sarà in Superbike con una Panigale V4R?

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) In questi giorni, il nome diè tornato prepotentemente in auge. Il pilota abruzzese, che ha appena compiuto 34 anni ed è fermo dalla fine del 2019, non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. A novembre la sua lunga squalifica per la controversa positività a un controllo antidoping giungerà al termine. Dunque The Maniac tornerà abile e arruolabile per le competizioni. Un centauro del suo calibro, capace di salire 11 volte sul podio in, con tanto di 1 vittoria e 2 pole position, potrebbe far gola a tanti. Difatti, nel paddock si sussurra che nelpossa salire in sella a una, quella del team GoEleven, attualmente occupata dal tedesco Philipp Öttl, i cui risultati non sono certo entusiasmanti. Dunque, puntare su ...