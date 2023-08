MotoGP | Alex Marquez | “In Austria arrivo molto motivato”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Ine sarebbe impossibile il contrario, dopo la vittoria e la conferma per il 2024. Con la moto avevamo ritmo anche domenica in Inghilterra e Spielberg è un circuito che mi piace. Ci sono tutte le premesse per fare bene. Stiamo facendo un buon lavoro ed è solo questione di tempo per essere competitivi con continuità”. Lo ha dettoin vista del GP d’. Lo spagnolo, dopo la vittoria nella sprint di Silverstone, cerca continuità. E anche il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio insegue certezze. “L’è l’occasione perfetta per mettere insieme tutti i pezzi e per far vedere quello che si è intravisto a Silverstone: ovvero che siamo velocissimi e che siamo pronti a fare davvero bene. Forse è stato ...

Lo spagnolo, dopo la prima vittoria nella classe regina del Motomondiale, cerca ...

Di Giannantonio: 'Occasione perfetta per mettere insieme tutti i pezzi'.ROMA (ITALPRESS) - Il Team Gresini MotoGP arriva in Austria con ...La Stiria ospita questo fine settimana la MotoGP, che arriva al Red Bull Ring per il decimo appuntamento della stagione. Pista storicamente favorevole alla Ducati, quella austriaca può rappresentare u ...