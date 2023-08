Moto Guzzi in esposizione a Clusone in una mostra che profuma di storia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 agosto 2023). Un’che attrae appassionati diri da tutta la provincia e non solo. Nella cittadina baradella, precisamente in Largo Locatelli 7/8, ilClub Bergamo Asd ha organizzato in collaborazione con il Comune diunaespositiva diri. “Noi collezionisti locali abbiamo avuto l’idea di esporre i nostri esemplari per gli entusiasti diri, al posto che lasciarli in garage ad invecchiare – commenta Bortolo Balduzzi, collezionista iscritto alClub di Bergamo e curatore dellainsieme ad Attilio Petrogalli -. L’esibizione sta suscitando grande interesse: la media dei visitatori si aggira intorno ai 300/400 ogni giorno”. Fondata ...