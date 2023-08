Morto il paleontologo Luciano Vanzo | il cordoglio di Zaia

(Di lunedì 14 agosto 2023) VENEZIA – Il presidente della Regione Veneto, Luca, ha espressosui social per la morte di, notoche aveva 91 anni., scrive il governatore, “ha messo a disposizione la sua passione per la salvaguardia e la tutela del patrimonio geopaleontologico di San Giovanni Ilarione (il suo paese) e della Val d’Alpone! Se lo straordinario patrimonio geopaleontologico che ha il suo epicentro nella Val d’Alpone sta diventando noto nel mondo, è certamente anche merito dell’incessante lavoro di. Della sua straordinaria passione, iniziata proprio dal San Giovanni Ilarione suo paese d’origine, e proseguita allargandosi a questo straordinario scorcio di territorio veronese: una voglia di ricerca e di scoperta ...

Ilsi è così trovato di fronte al classico dilemma delle uova fossili: come si fa a ... o che l'erbivoro siadissanguato intrappolando sotto al proprio peso l'avversario ferito. Foto:...... sempre secondo il: la gamba perfettamente conservata sarebbe stata strappata dal ... Proprio DePalma ha ricordato come non sarà mai detto che questo fossile si riferisca a un animale...Ilsi è così trovato di fronte al classico dilemma delle uova fossili: come si fa a ... o che l'erbivoro siadissanguato intrappolando sotto al proprio peso l'avversario ferito. Foto:...

Due eventi a Velo Veronese in ricordo del paleontologo Attilio ... TgVerona

VENEZIA - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso cordoglio sui social per la morte di Luciano Vanzo, noto paleontologo che aveva 91 ...Saranno due gli appuntamenti organizzati a Velo Veronese dedicati al paleontologo Attilio Benetti, scomparso dieci anni fa.