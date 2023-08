Morto col taser mentre si denudava | la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ladella Repubblica di Chieti ha aperto un fascicolo perin merito alla morte, avvenuta domenica, di un uomo di 35 anni, con problemi psichici, che si era denudato e che era stato fermato da alcuni agenti con il. Da una prima ricostruzione, il 35enne, stava andando in giro nudo e avrebbe preso a testate un’auto in sosta. Subito dopo, in stato di agitazione, si è diretto verso i binari della ferrovia dove è stato raggiunto dai carabinieri che per fermarlo hanno azionato ilin dotazione. Sul posto sono poi intervenuti anche i sanitari del 118 che lo avrebbero sottoposto a un trattamento per calmarlo. Poco più tardi il 35enne è. Il giovane si è spogliato lungo corso Vittorio Emanuele II, a San Giovanni Teatino, in pieno centro storico e, dopo ...

