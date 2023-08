Morta una donna investita sul lungomare di Santa Marinella

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Grave incidente suldi. Questa sera, unaalla guida di una Volkswagen Polo ha investito altre due persone sulMarconi. L'anzianaè deceduta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e hanno messo in sicurezza l’area interessata dall'incidente. Dopo l'impatto, la macchina ha finito la sua corsa contro un'auto ed un motoveicolo parcheggiati dal lato opposto del. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

persona èe altre otto sono rimaste ferite in un attacco avvenuto oggi in un santuario musulmano sciita nel sud dell'Iran. Lo hanno riferito i media statali, dopo che inizialmente era stato ...Un'anziana donna alla guida diVolkswagen Polo ha investito due persone. L'anziana donna investita purtroppo è deceduta sul colpo.20.25 Attentato a santuario in Iran: 1 mortopersona èin un attentato terroristico al santuario di Shah Cheragh nel centro di Shiraz, in Iran. Lo riferiscono le autorità iraniane. Vi sono anche otto feriti. L'aggressore è stato ...

Morta in bici sul Garda: la turista inglese era un'importante scienziata del governo di Londra IL GIORNO

(Adnkronos) – Grave incidente sul lungomare di Santa Marinella. Questa sera, una donna alla guida di una Volkswagen Polo ha investito altre due persone sul lungomare Marconi. L’anziana donna investita ...Morta un donna investita sul lungomare Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. È deceduta questa sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da ...