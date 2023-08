Morata | Inter e mercato allontanati Ecco la risposta sul campo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Alvaroha risposto suldopo diverse settimane di voci intorno a lui su una possibile partenza dall’Atletico Madrid. L’era sull’attaccante, oggi protagonista in Liga. RITORNO – Un ritorno in grande stile per Alvaro, che scaccia i fantasmi della cessione in estate. L’era sulle tracce dello spagnolo per sostituire Romelu Lukaku, ha poi abbandonato la pista per la richiesta di 21 milioni di euro dell’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone sta oggi facendo l’esordio stagionale in campionato contro il Granada, a fine primo tempo è in vantaggio con il risultato di 1-0. Al minuto 49 proprio Alvaroha colpito da due passi dalla linea di porta. Il segnale è forte e chiaro sia all’Atletico Madrid che alle società che lo hanno ...

I DETTAGLI - Dopo l'addio di Dzeko e le trattative tramontate per Lukaku, Scamacca,, Balogun e Taremi, l'ha dunque virato con forza su Arnautovic, reduce da una stagione molto complicata ...non è più giovane quindi no. Per Beto che scusa ci sarà Sempre colpa degli altri è ... Un altro scrive riguardo la coperta corta a disposizione dell': 'Le persone di strada l'avevano ...... l'ha beffato la Juve acquistando l'esterno mancino Carlos Augusto, brasiliano da tre anni al ... Non ha ancora mollato l'idea di portare a Torino( Atletico Madrid) e Diarra (Strasburgo). ...

Inter-Morata, incontro con gli agenti: l'Atletico chiede il pagamento della clausola Sky Sport

Iscrizione avvenuta con successo. Alla vigilia di Ferragosto l'Inter si regala Marko Arnautovic per il proprio reparto d'attacco. Il club nerazzurro ha definitivo proprio nelle scorse ore gli ultimi d ...Per tanti anni gli è bastato schioccare le dita per avere qualunque giocatore, ma ora Mourinho, al terzo anno alla Roma, si deve accontentare delle occasioni in prestito o in scadenza di contratto, vi ...