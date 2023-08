Monza | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) In questatargata 11contro11.it forniamo le ultime news suldelcon i colpi in entrata e le cessioni relativamente alla sessione estiva in corso, indicazioni utili anche per il. I brianzoli si apprestano a giocare la seconda stagione della loro storia in Serie A. Nella scorsa edizione del torneo, all’esordio assoluto, hanno chiuso all’undicesimo posto con 52 punti: un ottimo rendimento per una debuttante nel massimo campionato italiano. Da quando la vittoria vale tre punti, solo un’altra squadra ha totalizzato più punti all’esordio in Serie A: il Chievo nel 2001/02, con 54 punti in 34 giornate. Nella stagione che partirà ad agosto il, impegnato a San Siro contro l’Inter nella giornata inaugurale, se la giocherà per raggiungere una salvezza ...