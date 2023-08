Monterotondo Roma | runner investito e ucciso mentre attraversa la strada

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Undi 49 anni è statoda un’auto nella mattinata di domenica 13 agosto a). L’uomo stava facendo jogging e stavando laquando è stato centrato in pieno da una Volkswagen guidata da un uomo. Come si legge suToday, il conducente dell’auto, sotto choc, si è fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto la polizia locale, il 118 e i carabinieri. Il 49enne, però, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. L’automobilista ha spiegato di non aver visto forse il pedone perché accecato dal sole. L’uomo è stato denunciato per omicidiole. La Volkswagen è stata sequestrata. Si indaga per ricostruire la dinamica.