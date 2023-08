Infine, intorno alle ore 15, l'eliambulanza è tornata a Ferrara di Monte Baldo, non distante dal ponte tibetano del Vajo dell'Orsa , per soccorrere un 61enne di Pozzolengo (provincia di) che ......in provincia dic'è la Strada della Forra di Tremosine è una lunga e tortuosa lingua incastonata nella roccia che offre a chi la percorre l'impressione di entrare nelle viscere della...L' assalto last minute c'è stato , ma a Ferragosto non ci sarà il tutto esaurito . Sui laghi bresciani, ine pure in città i turisti non mancano, ma siamo lontani dal record del 2022 . La colpa Innanzitutto del caro vita , che ha incrementato i prezzi delle destinazioni e ha messo in difficoltà ...

Montagna: Brescia, ritrovato 80enne disperso in Val Sozzine, sta bene La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – Era andato con la sua famiglia nella zona della Val Sozzine per una passeggiata, ma i suoi parenti lo hanno perso di vista e hanno chiesto aiuto. E’ accaduto nella serata ...L'intervento è stato attivato dopo che il gruppo si è ritrovato in una zona molto impervia, fuori dal sentiero n. 458 ...