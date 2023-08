Montagna | biker cade sulla Cagnolera | intervengono soccorso alpino ed elisoccorso

(Di lunedì 14 agosto 2023) Milano, 14 ago.(Adnkronos) - Stava percorrendo con la sua bicicletta la pista downhill, a circa 600 metri di quota nei pressi della cascina Margherita, sul Monte Maddalena, nel bresciano, ma è caduto riportando un trauma alla schiena e non è riuscito più a rientrare. E' accaduto nella giornata di oggi a un uomo che è stato portato in salvo dagli uomini del Cnsas - Corpo nazionalee speleologico e dal personale del 118 Areu. I soccorritori della stazione di Valle Trompia - V delegazione bresciana delsi sono portati sul posto e hanno raggiunto il, che è stato subito valutato da un sanitario; pochi minuti dopo è arrivato l'elidi Areu di Bergamo e la squadra territoriale, con un altro sanitario. L'uomo è stato ...

... su un percorso ad anello di oltre sessanta chilometri, ideale per, e -ed ... Spiega l'assessore alla Tutela della collina e, Ezio Donadio : " Gli oltre sessanta chilometri del ......il modello adottato e la propria esperienza in favore di tutte le strade bianche di... È altresì previsto il versamento di un contributo simbolico di 1 anche per iin ingresso dalla porta ...Ducati Powerstage RR Limited Edition, per i puristi dellaLE DICHIARAZIONI " Il progetto ... rivolta aancora più esigenti ". SCHEDA TECNICA DI DUCATI POWERSTAGE RR LIMITED EDITION ...

Montagna: biker cade sulla Cagnolera, intervengono soccorso ... Il Tirreno

Tragedia nel Bresciano dove una ragazza di 27 anni è caduta in bicicletta durante un'escursione sulle montagne che si affacciano sul lago di Garda ed è morta.Cade dalla bici durante un’escursione in montagna: muore una turista di 27 anni Una ragazza di 27 anni appassionata di ciclismo ha perso l’equilibrio mentre scendeva dalle montagne sopra Toscolano Mad ...