Monreale | Democrazia Partecipata | i cittadini scelgono il maxischermo per il Cine Teatro Imperia

(Di lunedì 14 agosto 2023)– Si è registrata una buona partecipazione da parte deidiper la scelta relativa all’utilizzo delle somme della: sono 192 le istanze pervenute al Comune quest’anno, sei volte di più rispetto al 2020 e il triplo rispetto al 2022. “Siamo riusciti ad aumentare in modo significativo la partecipazione grazie (live.it)

MONREALE, 14 agosto – Si è registrata una grande partecipazione da parte dei cittadini monrealesi per la scelta relativa all'utilizzo delle somme della cosiddetta “Democrazia partecipata”: sono state ...