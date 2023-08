(Di lunedì 14 agosto 2023) L'Autodromo di Imola ha ospitato il primo test ufficiale dellaGTP SC63, il prototipo di classe Hypercar della casa di Sant'Agata Bolognese. Due giorni intensi durante i quali Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Daniil Kvyat si sono alternati al volante della vettura, coprendo oltre 1500 chilometri che hanno permesso agli ingegneri di iniziare il lavoro di calibrazione e debugging. Fitto programma di prove. Il primo assaggio di pista era già arrivato pochi giorni fa, a Vallelunga, quando il team ha condotto lo shakedown della SC63, proprio in preparazione della due giorni di Imola, sul tracciato che il prossimo anno ospiterà il secondo round del. Tutto il team si è concentrato sulla raccolta di dati relativi ai vari aspetti di questo nuovo prototipo, tra cui come dicevamo la calibrazione del nuovo ...

... quando il team ha condotto lo shakedown della SC63, proprio in preparazione della due giorni di Imola, sul tracciato che il prossimo anno si correrà il secondo round del. Tutto il ...Il veterano giapponese, già vincitore quest'anno di tre round delin equipaggio con Mike Conway e José María López, farà infatti il suo esordio nella serie al volante della Toyota #...Il primo è oro olimpico in carica della 20 km edella 35, la seconda campionessa a cinque ... Pensare all', alla strada, è sempre stato più semplice. A seguire è subentrato la ...

Mondiale Endurance - Lamborghini Iron Lynx, buona la prima - Quattroruote.it Quattroruote

La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Endurance, ha selezionato la long list dei binomi selezionati per la partecipazione del Campionato del Mondo Junior e Young Rider, ch ...Canyon aggiorna la gamma Endurace con i modelli 2023 CF e CF SLX all'insegna di comfort in sella e prestazioni ...