Monaco | inserimento per Singo | le ultime

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilha bussato alla porta del Torino pere l’ha fatto con un’offerta importante per il laterale Ilha bussato alla porta del Torino pere l’ha fatto con un’offerta importante per il laterale. L’esterno granata, piace anche ai francesi e secondo quanto ha riportato Alfredo Pedullà ha offerto 15 milioni al club granata. Concorrenza importante per l’Atalanta.

9.26 - Harry Kane ha detto sì al Bayern, ma il Tottenham lo blocca in aeroporto ( LE ULTIME )... A nulla è servito l'della Roma. Il giocatore è atteso domani a Firenze 19.50 - Ibanez ...Attenzione al gradualedi Gvardiol nella retroguardia Citizen (ieri solo subentrato), ... Germania : Bayern- RB Lipsia 0 - 3 La butto là: non è che i 100 milioni buttati (si, buttati)...Juve, Lukaku si complica: Kane a un passo dal Bayern. Juve, Pellegrini e Rovella alla Lazio,... Dietro la scelta potrebbe essere l'dell'ultimi secondo, con una offerta di contratto ...

Il Bayern Monaco in campo questa sera contro il Lipsia, con in palio la Supercoppa di Germania. In panchina, a vedere i suoi compagni giocarsi il primo successo stagionale, ci sarà anche Harry Kane. L ...Avventura in Ligue 1 per il centrocampista svizzero ceduto per 20 milioni di euro. Il marocchino della Fiorentina è un obiettivo caldo ...