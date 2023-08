Mistero ai mondiali di pallamano under 19 in Croazia | la polizia è alla ricerca di 10 atleti della nazionale del Burundi scomparsi nel nulla

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è conclusa con unla decima edizione del Campionato mondiale dimaschile19, svoltasi inda 2 al 13 agosto. Da giovedì scorso, infatti, non si hanno più notizie di 10 giocatoridel, che sonoda Rijeka (Fiume) e hanno fatto perdere le proprie tracce. L’rme è scattato quando ladelnon è scesa in campo per disputare il match contro il Bahrain. Secondo le informazioni raccolte finora, si tratta di una decina di giovani nati nel 2006 che si sono allontanati già nella giornata di mercoledì 9 agosto, intorno alle 15:30, dal centro studentesco di Fiume, dove erano ospitati, in direzione sconosciuta e ...