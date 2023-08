(Di lunedì 14 agosto 2023) La Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 persone accusate di(atti persecutori) in concorso,aggravate nei confronti di Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino del capoluogo ligure, uno dei medici più presenti sui media durante la pandemia di Covid-19. A comunicarlo è lo stessocon un post su Facebook: “Sono lieto di apprendere che è stato notificato al mio legale il decreto di fissazione di udienza preliminare, per il prossimo 13 novembre, per 14 persone che, negli ultimi mesi del 2021, mi avevano molestato, minacciato e reso vittima di atti persecutori sul cellulare”, scrive. “L’indagine”, ricorda, “aveva preso le mosse dalle mie numerose denunce-querele depositate in Procura dopo ...

Finito il periodo 'ai domiciliari' e terminata la relazione tra i 2, l'uomo ha però iniziato a perseguitare l'ormai ex compagna coned insulti telefonici e in varie occasioni la stessa si è ......maltrattamenti in famiglia - compiuti quando lo stesso era in detenzione domiciliare - e... si è 'aperta' con gli agenti del Distretto Lido raccontando la sua storia die vessazioni ...Determinante ancora una volta la volontà della vittima la quale, vinte le ritrosie, si è "aperta" con gli agenti del Distretto Lido raccontando la sua storia die vessazioni subite negli ...

“Minacce, stalking e istigazione a delinquere contro Bassetti”: verso il processo 14 no vax Il Fatto Quotidiano

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 29enne di origine tunisina, residente a Bologna, già noto alle forze dell’ordine, celibe, impiegato come cuoco, accusato del reato del reato di ...I reati sono stati compiuti dall'uomo mentre era in detenzione domiciliare. Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato del X Distretto Lido a condurre in carcere un 59enne di origini cilene d ...