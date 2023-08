Milan | Pioli trema | l’offerta è arrivata

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il mercato delpuò riservare ulteriori colpi di scena. Da qui all’1 settembre il club rossonero potrebbe chiudere altre trattative sia in entrata che in uscita Ha già fatto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Mattia Caldara sembrava destinato a lasciare ilin estate, ma il difensore avrebbe convintoalla permanenza Da esubero a possibile riserva del. Questa è la parabola che potrebbe assumere l'estate di Mattia Caldara. Rimasto a ...Dopo la Sampdoria di Andrea Pirlo, ildi Stefano. Amichevole di lusso per il Novara che, nella giornata di oggi, 13 agosto, se l'è giocata a viso aperto con i rossoneri, in campo con le riserve e i nuovi acquisti della ...Commenta per primo In casasi guarda anche al futuro. La società rossonera infatti ha rafforzato molto la Primavera di Abate , come riporta Tuttosport . Sono diversi i profili chetiene d'occhio: da Raveyre a ...

Il mercato del Milan può riservare ulteriori colpi di scena. Da qui all'1 settembre il club rossonero potrebbe chiudere altre trattative ...Il Milan ha troppi giocatori in rosa che non rientrano nel progetto e Pioli starebbe lavorando insieme alla dirigenza per liberarsene ...