Milan-Novara 4-2 | le note positive dell’ultima amichevole estiva

Giroud) Fiorentina - Ofi Creta 1 - 1 (35 Kokorin, 90 Phellype) Domenica 13 agosto4 - 2 (9 Chukwueze, 14 Okafor, 31 Corti, 55 Calabria, 82 Prinelli, 88 Colombo) Inter - Egnatia 4 - 2 (...Dopo la Sampdoria di Andrea Pirlo, ildi Stefano Pioli. Amichevole di lusso per ilche, nella giornata di oggi, 13 agosto, se l'è giocata a viso aperto con i rossoneri, in campo con le riserve e i nuovi acquisti della ......Contro ilnon è sceso in campo, ma con L' Etoile du Sahel sì, anche se la scena è stata tutta dedicata alla tripletta di Loftus - Cheek. Rafa Leao è pronto a riprendere in mano il suo...

Milan-Novara, top e flop: Chukwueze dà spettacolo, la difesa balla ancora La Gazzetta dello Sport

I rossoneri hanno battuto 4-2 la formazione che milita in Serie C e ora possono iniziare a pensare agli impegni ufficiali. Calciomercato.com ha analizzato i migliori ed i peggiori nel Milan che ieri h ...Tra l'euforia per i nuovi acquisti e i primi segnali di una nuova era offensiva, in casa rossonera bisogna fare i conti anche con una retroguardia che, d'altro canto, ...