Migranti | toccati i 100mila sbarchi dall’inizio dell’anno Sovraffollamento a Lampedusa e Porto Empedocle | continuano i trasferimenti

Ecco i quattro puntidalla finestra del palazzo Vaticano. 1) IL PAPA E LE STRAGI IN MARE, "... È il caso di ricordare che la tragedia avvenuta martedì scorso è costata 41 vite dimorte ...... Nicola Molteni, critica il Pd per le polemiche sollevate dopo l'ennesimo naufragio di. ... I principi su cui poggia la Bossi/Fini non vanno". Il piano di Piantedosi basterà per ...Inoltre spiega che andrà a Marsiglia perch lo preoccupa la questione deispecie nei lager ... Sono i temi principalidal Pontefice nella consueta conferenza stampa sull'aereo che nella ...

Migranti, toccati i 100mila sbarchi dall’inizio dell’anno Il Fatto Quotidiano

Dai dati del ministero dell'Interno emerge come nel giugno scorso oltre 50 mila dei 68 mila migranti sbarcati in Europa siano approdati sulle coste italiane ...Il primo cittadino Eric Adams ha mandato un messaggio perentorio all'amministrazione Biden: le risorse stanno finendo ...