Migranti | sbarcati a Napoli i 76 naufraghi a bordo della Life Support di Emergency

(Di lunedì 14 agosto 2023) Alle 7 di questa mattina dalla navedisonoi 76soccorsi in acque internazionali in zona SAR maltese, la sera di venerdì 11 agosto. I 76soccorsi provengono da Egitto e Siria, Etiopia ed Eritrea, Paesi colpiti da conflitti, instabilità politica ed economica, e insicurezza alimentare. Tra di loro 7 donne e 24 minori, di cui 16 non accompagnati e una bambina di 7 mesi.