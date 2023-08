(Di lunedì 14 agosto 2023) Globalist l'ha già "battezzata" come si deve. In aggiunta una documentata ricostruzione del Post : "Domenica in un video pubblicato sui social network il primo ministro polacco Mateuszha ...

... sfruttando l'ostilità dei paesi dell'Europa orientale per i". L'annuncio diè la coerente conclusione di una sfida lanciata da mesi. Lo ricorda, in un articolo del 2 agosto su La ...Nonostante l'esito del referendum non avrà un effetto diretto sulle politiche europee sui, è chiaro l'intento politico diper chiamare a raccolta il proprio elettorato su un tema ...Nonostante l'esito del referendum non avrà un effetto diretto sulle politiche europee sui, è chiaro l'intento politico diper chiamare a raccolta il proprio elettorato su un tema ...

Migranti: Morawiecki sabota il tentativo di Meloni di fare la ‘pontiera’ con il Ppe Globalist.it

L’”amico polacco” di Giorgia Meloni sfida l’Europa e, visto che c’è, sabota il tentativo della premier italiana di ergersi a “pontiera” di un’alleanza con il Ppe in vista delle europee del prossimo an ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...