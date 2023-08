Migranti | Bonaccini contro le destre | “Nelle città è emergenza | da quando governano quadruplicati gli sbarchi”

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’aumento deglidiè evidenteultime settimane, con sempre più arrivi sulle coste italiane. Per questa ragione il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, incalza il governo sul tema. Lo fa con un tweet, chiamando in causa l’esecutivo: “ormai èarrivi. Peccato non ne parlino i telegiornali. Urlavano porti chiusi, è finita la pacchia e prima gli italiani, ma la destra sta dimostrando manifesta incapacità nella gestione dell’immigrazione.glida”. Cosa dicono i dati suglidei, in effetti, ha parzialmente ragione. Pur non ...

E aggiunge: 'Francamento non comprendo perchémi chieda un incontro. Forse perché non ... Sui, 'non ho cambiato idea - dichiara la premier - , ma l'approccio securitario non può ...... "È inadeguato per quel ruolo" sono state le parole diche non hanno bisogno di interpretazioni. Oggi una nuova prima pagina di siti ed agenzie questa volta sulla questione: "Sugli ...Sui, poi: 'Non ho cambiato idea, ma l'approccio securitario non può bastare. Ecco perché ... Sullo scontro con il presidente dell'Emilia - Romagna Stefanosui fondi per l'alluvione, ...

Migranti, Bonaccini contro le destre: "Nelle città è emergenza, da ... LA NOTIZIA

Fondi sull'alluvione, il caso La Russa ed oggi la questione migranti. Il numero 2 dem da giorni è tornato a farsi vivo dopo un periodo di silenzio. Con due obiettivi ...BOLOGNA – "Nelle città ormai è emergenza arrivi. Peccato non ne parlino i telegiornali. Urlavano porti chiusi, è finita la pacchia e prima gli italiani, ma la destra sta dimostrando manifesta incapaci ...