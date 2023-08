Michela Murgia santa subito? No | grazie Il vescovo di Ventimiglia contro i “funerali sguaiati” video

(Di lunedì 14 agosto 2023) C’è chi l’ha paragonata a Sant’Agostino: parola della scrittrice atea Dacia Maraini, altri invece (atei ovviamente) che hanno realizzato vignette con la Madonna che accogliecome una nuova. Una beatificazione che è parsa quantomeno affrettata, per usare un eufemismo, giù a una parte a una parte del mondo cattolico. E tra i fedeli che contestano, alcuni anche famosi come la scrittrice cattolica Costanza Miriano, arriva anche la voce pubblica deldi, Antonio Suetta, che in unpubblicato su YouTube pone sotto accusa alcuni aspetti relativi aidella scrittricedella: ilattacca Saviano (senza ...

In occasione delle esequie di, prematuramente scomparsa a causa di una terribile malattia, Roberto Saviano ha esplicitamente e reiteratamente parlato di un "funerale politico", e ...Proprio negli stessi minuti in cui da un'altra parte aveva luogo il funerale, affettuoso e meritato, diero in un hospice accanto a un caro amico, un male inesorabile non gli lascia ...... "Dispiace che tu non abbia mostrato amore attento e affettuoso" di Chiara Pizzimenti Bianca Censori: chi è la "moglie" di Kanye West di Alessia Amorosini Lorenzo Terenzi, marito di: "...

Michela Murgia, le ultime ore: «Il bacio di Roberto Saviano durante la veglia in casa. E il gesto della... Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Torna alla home X1 / 43 Previous Next Michela Murgia, il saluto alla Chiesa degli Artisti. Foto di Pizzi 14/08/2023 Michela Murgia è morta la notte di San Lorenzo a Roma, dopo una lunga malattia. Un’o ...