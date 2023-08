Michael Schumacher | una leggenda in vendita | qual è il valore dei cimeli all’asta?

Leggi su formatonews

(Di lunedì 14 agosto 2023)ha segnato la storia della Formula Uno diventandone una. Ora spicchi di quellasi potranno acquistare. Vi sono personaggi del mondo dello sport che sono andati ben oltre lo sport. Donne e uomini che sono entrati nel cuore delle persone partendo dalle loro imprese sportive ma rimanendoci poi ancorati per sempre, per le loro imprese sportive, ma non soltanto. In una sola foto l’Avvocato Gianni Agnelli,e Luca Cordero di Montezemolo – Foto Ansa – Formatonews.itSe alla nostra memoria inviamo un input chiamatoecco che vengono scaricate un numero infinito di immagini che lo ritraggono durante la sua straordinaria carriera in Formula Uno. ...