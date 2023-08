Meteo | le previsioni in Campania per lunedì 14 agosto 2023

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,14. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4596m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4568m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e ...

Genova . Un promontorio anticiclonico continuerà ad interessare il Mediterraneo centro - occidentale e la nostra Penisola; sulla Liguria stabile ed in prevalenza soleggiato , fatta eccezione per ...Ancora condizioni di tempo stabile su gran parte della Liguria anche se per il pomeriggio saranno possibili temporali sui rilievi. Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Lunedì 14 agosto 2023 Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente sui ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, leper il 14 e 15 agosto. Ferragosto caldo e afoso Lunedì e martedì saranno due giornate caratterizzate da bel ...

Meteo, le previsioni per il 14 e 15 agosto. Ferragosto caldo e afoso in quasi tutta Italia Sky Tg24

Il caldo è in aumento e potrebbe aumentare ulteriormente fino al prossimo weekend. Oggi, lunedì 14 agosto, previsto a Roma bel tempo con massime che arriveranno a 34 gradi. L'alta pressione africana s ...Avvio della terza ondata di calore dell’estate che si prospetta intensa ma non estrema come l’episodio di luglio. Valori oltre la norma ma con picchi sotto i 40°C ...