Meteo | l’anticiclone africano “Nerone” infiamma il Ferragosto

(Di lunedì 14 agosto 2023) Previsioni: continua il super caldosull’Italia conche nei prossimi giorni porterà temperature via via sempre più elevate su tante regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it avvisa che la permanenza delsull’Italia sarà piuttosto lunga, almeno fino al 23-24 di agosto, se non di più.colpirà soprattutto il Centro-Nord, lasciando il Sud in balìa di deboli correnti settentrionali che mitigheranno la calura africana. Ma sul resto d’Italia i valori massimi saliranno gradualmente fin oltre i 33-35°C, come a Firenze, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Milano, Perugia, Pistoia. La capitale, almeno fino a venerdì 18 non supererà i 33-34°C, dopo di che anch’essa salirà fin ...