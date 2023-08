Meteo | Ferragosto da bollino rosso | le città italiane più colpite

Anche alle porte di Ferragosto, il calciomercato non dà cenni di rallentamento, tantomeno in casa Fiorentina. La società viola ha piazzato ben quattro colpi da inizio agosto, ma ...LE PREVISIONI. Sole a Ferragosto, con caldo, cielo limpido e temperature in aumento. E così sarà per i prossimi dieci giorni, all’insegna di tempo soleggiato e temperature anche oltre la media stagion ...