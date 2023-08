Mestre. Trentenne evira l’ex marito con un coltello da cucina

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una donna di 35 anni hatocon unda. È successo a Venezia. Sul caso lavora la Polizia della Laguna. A quanto ricostruito laha agito per difendersi da un tentativo di violenza sessuale.è stato operato d’urgenza all’ospedale diper la grave lesione e resta in prognosi riservata. La coppia, di origine straniera ma da anni residente in Italia, è separata da tempo. La donna di 35 anni nella colluttazione ingaggiata conè rimasta leggermente ferita ed è stata medicata. All’uomo non sarebbe stata mossa alcuna contestazione per la presunta tentata violenza o comunque l’aggressione alla ex compagna. Ma si attendono sviluppi nelle indagini.