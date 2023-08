Messi trascina l’Inter Miami | scoppia la passione calcistica in Florida

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023)tore dell‘InterCF. Come riportato da Wall Street Journal, l’attaccante argentino, avrebbe scatenato un’insolitaper il calcio nel sud della. Un fenomeno che sta facendo bene sia all’economia locale, sia alla vendita dei biglietti delle partite. La rivendita dei biglietti delle partite in casa della squadra, è passata ad una media di 282 dollari contro i 31 dollari prima dell’arrivo di. E, sempre secondo il quotidiano, non si assisteva ad un tale fermento da circa dieci anni in, dai tempi della star del basket LeBron James con iHeat. SportFace.