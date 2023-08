(Di lunedì 14 agosto 2023) Circa 150 fedeli si sono ritrovati aper pregare in un bardopo che la loro chiesa è stata distrutta dall'o di. Il pastore Arza Brown ha detto che "molte persone hanno ...

Circa 150 fedeli si sono ritrovati aper pregare in unalle Hawaii dopo che la loro chiesa è stata distrutta dall'incendio di Maui. Il pastore Arza Brown ha detto che "molte persone hanno dovuto uscire da Lahaina, e si sono ......lain ricordo dei defunti del Gel LECCO - Appuntamento domenica 3 settembre con laper ... per i più allenati, ritrovo alle ore 9 a Malavedo (Laorca), presso ilSole, per effettuare la ...Controlli agli pneumatici, ai fari e ai tergicristalli Lo step successivo riguarda laa punto ... che dovrebbe essere compresa tra i 2 e i 3. Inoltre, le gomme devono avere un battistrada con ...

Messa in un bar di Maui per le vittime degli incendi alle Hawaii - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Maui, 14 ago. (askanews) - Circa 150 fedeli si sono ritrovati a messa per pregare in un bar alle Hawaii dopo che la loro chiesa è stata distrutta dall'incendio di Maui. Il pastore Arza Brown ha detto ...Chiuso dal questore di Frosinone, Domenico Condello, il locale nel quale si è scatenata l'ultima rissa a Cassino, nella notte tra 5 e 6 agosto. «Si è ...