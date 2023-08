Mercatello | in manette il rapinatore del bar Night and Day

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra mobile di Salerno ha arrestato ilche sabato mattina, alle 6, armato di un coltello, era entrato nel barand Day e aveva preso il denaro presente in cassa. Le telecamere di videosorveglianza del locale situato in via Parmenide, nel quartiere di, avevano filmato tutta la scena e il video è stato utile agli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Gianni Di Palma, per risalire ed incastrare l'autore. Si tratta di Cesare Avagliano, 27 anni gia noto alle forze dell'ordine. Lo stessoaveva compiuto nella stessa giornata anche un altro tentativo di rapina ai danni di una rivendita di kebab a Pastena, a poca distanza dal bar.