Meloni vuole prendersi il Paese | ipotesi europee e politiche nel 2024 | ma c’è l’ostacolo Mattarella - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) È iniziato il conto alla rovescia per le prossime elezioni, non soltanto per le elezioni. O almeno questo è quello di cui si ragiona riservatamente tra i big di Fratelli d'Italia, Giorgiacompresa. E l'ha capito bene Sergioche stamattina non a caso spiega per l'e