Meloni | visita lampo in Albania con un traghetto di linea | ospite del premier Edi Rama

(Di lunedì 14 agosto 2023)inper laGiorgiache ha lasciato la masseria dove ècon la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con undi, a Valona. Insieme alla sua famiglia. Sarà una breve visista, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata – si apprende dall’agenzia Ansa e Adnkronos- – il primo ministro Edi. Poi tornerà in Puglia per tracorrervi il Ferragosto.delinLa presidente del consiglio avrebbe accettato l’invito del capo del governo albanese, Edi, protagonista, proprio pochi giorni fa di un‘intervista nella quale ha tessuto ...

...a Valona per una breveche, sempre a quanto si apprende, dovrebbe comprendere un incontro informale con l'omologo del Paese delle Aquile, Edi Rama. Con lei figlia e marito. Media:'...dovrebbe fermarsi in Albania qualche giorno. Secondo l'emittente schipetara Vizion Plus, è stato Rama a invitare la premier per unaprivata nel Paese.che avviene mentre le ...che avviene mentre le spiagge albanesi hanno fatto registrare un boom di presenze di turisti italiani. In un'intervista a Libero sabato, il premier socialista ha definito'una tigre': '...

Visita lampo per la premier Meloni in Albania Agenzia ANSA

La leader della destra italiana è partita da Brindisi per attraversare l’Adriatico in direzione Albania, con un traghetto di linea ...La premier ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona. Dovrebbe incontrare in forma privata il primo ministro albanese Ed ...