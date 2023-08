Meloni | «Sulle banche ho deciso io Salario minimo? La sinistra fa politica invece di affrontare la questione»

"La mia impressione - spiega- è che sul tema si voglia fare politica e per carità, lo rispetto, ma questo prevale sull'affrontare seriamente la questione. Poi sottolinea: "Io non mando la ...Le priorità diper la manovra L'esecutivo si appresta a mettere nero su bianco la sua seconda legge di Bilancio che, secondo il presidente del Consiglio, riserverà ampio spazio al sostegno ......della Giustizia Carlo Nordio risponde in una intervista al Corriere della Sera a una domanda... Sui rapporti con la: "Con la premier siamo in sintonia perfetta e ci sentiamo regolarmente". ...

Meloni: “Non temo l’autunno caldo. Sulle banche ho deciso io” la Repubblica

In una lunga intervista, Giorgia Meloni difende l’operato del governo su extraprofitti, salario minimo e Pnrr. Quel che non dice, però, è che il futuro è nero. E gli strumenti a disposizione per farvi ...Cinque anni dopo il crollo del Ponte Morandi. Il Piano Nordio sulle carceri. Niger: la giunta militare processerà il presidente. I fatti da conoscere ...